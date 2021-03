Usa, il governatore Andrew Cuomo: 'Accuse infondate, non mi dimetto' (Di sabato 13 marzo 2021) Il governatore di New York Andrew Cuomo, accusato di diverse donne di molestie sessuali, annuncia: 'Non mi dimetto'. Dopo le richieste arrivate da più parti, anche dai democratici al Congresso, di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 marzo 2021) Ildi New York, accusato di diverse donne di molestie sessuali, annuncia: 'Non mi'. Dopo le richieste arrivate da più parti, anche dai democratici al Congresso, di ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa governatore Usa: Schumer chiede dimissioni Cuomo, "ha perso la fiducia dei suoi partner" New York, 13 mar 00:29 - Il leader della maggioranza democratica al Senato degli Stati Uniti, Chuck Schumer, ha chiesto le dimissioni del governatore di New York,...

Usa: l'attore McConaughey valuta corsa a governatore Texas ANSA Nuova Europa Una giornalista accusa Cuomo di molestie: è la settima accusatrice C'è una settima donna che accusa di molestie sessuali il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo. È una giornalista di NY Mag, il magazine del New York Times. Jessica Bakeman ha raccontato ...

Scandalo nella Grande Mela IL CASONEW YORK «Il governatore Cuomo ha perso la fiducia degli abitanti di New York e deve rassegnare le dimissioni». La dichiarazione di Jarred Nadler, autorevole presidente democratico ...

