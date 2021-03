Traffico Roma del 12-03-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 marzo 2021) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto in redazione Daniele guerrisi aNord code sulla Cassia dal raccordo a via di Grottarossa verso il centro incolonnamenti anche sulla Salaria in zona fonte di papà via Di Valle Ricca Settebagni sempre in direzione del centro città sul raccordo in carreggiata esterna code per incidente dalla Pisana all’Aurelia a Don Bosco possibili rallentamenti sempre per incidente in Viale deinisti all’altezza di Viale Togliatti verso Cinecittà anche al Tuscolano attenzione un incidente su via di Torpignattara in prossimità di via Francesco Baracca a Primavalle lavori in corso da questa mattina in via Mattia Battistini il restringimento di carreggiata tra via Forte Braschi via Ennio Bonifazi possibili rallentamenti sulla-fiumicino ricordiamo ancora una volta alla chiusura per ...