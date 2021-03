Tod' s | calo continuo del fatturato E in 4 anni il titolo fa quasi -60%

Leggi su affaritaliani

Non che ci fossero molte sorprese, ma ora arriva la conferma dei numeri: il 2020 di Tod's è stato difficile per gli effetti devastanti che la pandemia ha avuto su molti comparti. Certo, il boom dell'online ha permesso di contenere le perdite, ma è ovvio che prodotti come scarpe – oltretutto non esattamente "entry level" per quanto concerne il prezzo – necessitino di essere provati in negozio. E in attesa che le nuove tecnologie, come la realtà aumentata, provino a sopperire anche a questa esigenza, non resta che tenere dritta la barra.