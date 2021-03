Stasera in tv, 12 marzo 2021: Canzone segreta e Ciao Darwin (Di venerdì 12 marzo 2021) I palinsesti televisivi di venerdì 12 marzo 2021 sono ricchi. Su Rai1 va in onda la prima puntata del nuovo programma Canzone segreta, condotto dalla bravissima Serena Rossi. Cosa guardare Stasera in tv? Stasera in TV 12 marzo 2021 La programmazione serale di venerdì 12 marzo 2021 è vasta e vede andare in scena titoli per tutti i gusti. Rai1 offre la prima puntata di Canzone segreta, nuovo format presentato da Serena Rossi. Canale 5, per cercare di battere la concorrenza, propone Ciao Darwin. Quanti desiderano trascorrere una serata con un programma d'informazione, possono optare per Propaganda Live su La7 o Le Iene su Italia 1. Se, invece, avete ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 12 marzo 2021) I palinsesti televisivi di venerdì 12sono ricchi. Su Rai1 va in onda la prima puntata del nuovo programma, condotto dalla bravissima Serena Rossi. Cosa guardarein tv?in TV 12La programmazione serale di venerdì 12è vasta e vede andare in scena titoli per tutti i gusti. Rai1 offre la prima puntata di, nuovo format presentato da Serena Rossi. Canale 5, per cercare di battere la concorrenza, propone. Quanti desiderano trascorrere una serata con un programma d'informazione, possono optare per Propaganda Live su La7 o Le Iene su Italia 1. Se, invece, avete ...

Advertising

gracevanbueren : RT @gracevanbueren: quindi mi state dicendo che tommy sarà opinionista dell’isola, farà un programma online su Mediaset e STASERA CI SARÀ L… - gracevanbueren : quindi mi state dicendo che tommy sarà opinionista dell’isola, farà un programma online su Mediaset e STASERA CI SA… - mymovies : Stasera in TV: i film da non perdere di venerdì 12 marzo 2021 ? Mission Impossible - Protocollo Fantasma, Il giardi… - CorriereCitta : Anticipazioni Le Iene, stasera venerdì 12 marzo in tv: cosa vedremo, tutti i servizi e le inchieste #leiene - ComunediLivorno : Sei già iscritto al Sistema di Allertamento telefonico della Protezione Civile di #Livorno ? Vuoi continuare ad ess… -