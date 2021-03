Piano vaccini, Draghi: «A tutti chiedo di aspettare il proprio turno come ha fatto Mattarella» (Di venerdì 12 marzo 2021) «A tutti chiedo di aspettare il proprio turno, come ha fatto in maniera esemplare il presidente della Repubblica. Questo governo vi accompagnerà con stessa la stessa intensità dall’inizio dell’insediamento ad oggi». Così il premier Mario Draghi in visita al centro vaccinale di Fiumicino, situato nei pressi dell’aeroporto Leonardo da Vinci, dove erano presenti anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il ministro della Salute Roberto Speranza. «Questi ragazzi che lavorano come volontari o in forma permanente hanno reso questo che è un luogo medico un luogo di speranza, entrando qui si capisce che ne usciremo», ha detto il presidente del Consiglio in conferenza stampa al centro vaccinale di Fiumicino. «A più di un anno ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 12 marzo 2021) «Adiilhain maniera esemplare il presidente della Repubblica. Questo governo vi accompagnerà con stessa la stessa intensità dall’inizio dell’insediamento ad oggi». Così il premier Marioin visita al centro vaccinale di Fiumicino, situato nei pressi dell’aeroporto Leonardo da Vinci, dove erano presenti anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il ministro della Salute Roberto Speranza. «Questi ragazzi che lavoranovolontari o in forma permanente hanno reso questo che è un luogo medico un luogo di speranza, entrando qui si capisce che ne usciremo», ha detto il presidente del Consiglio in conferenza stampa al centro vaccinale di Fiumicino. «A più di un anno ...

