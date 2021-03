Pasqua 'blindata', i ristoranti piangono (Di venerdì 12 marzo 2021) di viola pieroni Un'altra Pasqua in casa: queste sono le previsioni più accreditate per il prossimo mese, visto l'aumento repentino dei contagi e le nuove varianti di Covid 19. Decisione che però, ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di venerdì 12 marzo 2021) di viola pieroni Un'altrain casa: queste sono le previsioni più accreditate per il prossimo mese, visto l'aumento repentino dei contagi e le nuove varianti di Covid 19. Decisione che però, ...

Advertising

Corriere : ?? ?? ?? Il #GovernoDraghi dovrebbe varare oggi il decreto che modifica il #Dpcm: in arrivo misure più rigide e una… - Rietilife : A Pasqua e Pasquetta tutta Italia blindata: è zona rossa, ma consentite le visite a parenti e amici | IL NUOVO DECR… - infoitinterno : Covid, il Cdm approva il decreto Legge: stretta anche in zona gialla e Pasqua blindata - Hysterie_Nya : Da lunedì di nuovo rossi, e pasqua super blindata. Bene ma non benissimo direi. - Marilen97832318 : RT @AntoniaAtravagl: Pasqua blindata. Per me va benissimo,tanto sto comunque a casa: la Campania è già zona rossa. Mi domando solo che diff… -