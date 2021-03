Pasqua 2021 in zona rossa (Di venerdì 12 marzo 2021) Italia ufficialmente zona rossa per Pasqua 2021 Italia in zona rossa a Pasqua 2021 dal 3 al 5 aprile. Lo stabilisce il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei ministri: il dl comprende misure valide da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile per contrastare la diffusione del coronavirus. Leggi su udine20 (Di venerdì 12 marzo 2021) Italia ufficialmenteperItalia indal 3 al 5 aprile. Lo stabilisce il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei ministri: il dl comprende misure valide da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile per contrastare la diffusione del coronavirus.

