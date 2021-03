Napoli, controlli straordinari dei carabinieri: sanzioni e sequestro di marijuana (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno setacciato le strade del quartiere San Giovanni a Teduccio. Otto le persone sanzionate secondo le normative anti-contagio per il mancato uso delle mascherine previste. I carabinieri – nel corso del servizio – hanno identificato 62 persone e controllato 40 veicoli. Numerose le perquisizioni, in una di queste i militari dell’arma hanno rinvenuto e sequestrato, in un’area condominiale di uno stabile in via Taverna del Ferro, 220 grammi di marijuana. I servizi di controllo straordinario del territorio continueranno nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Idella compagnia diPoggioreale – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di– hanno setacciato le strade del quartiere San Giovanni a Teduccio. Otto le persone sanzionate secondo le normative anti-contagio per il mancato uso delle mascherine previste. I– nel corso del servizio – hanno identificato 62 persone e controllato 40 veicoli. Numerose le perquisizioni, in una di queste i militari dell’arma hanno rinvenuto e sequestrato, in un’area condominiale di uno stabile in via Taverna del Ferro, 220 grammi di. I servizi di controlloo del territorio continueranno nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, #Controlli straordinari dei #Carabinieri: #Sanzioni e sequestro di #Marijuana **… - NapoliToday : #Cronaca Controlli anti-Covid a Napoli e provincia, assicurato massimo sforzo delle forze dell'ordine… - vesuvianonews : Nel pomeriggio odierno si è svolta, in modalità telematica, una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza p… - fattidinapoli : Napoli: Ordine e Sicurezza Pubblica e controlli per il rispetto della normativa Covid-19. Co... - - rep_napoli : AstraZeneca: Campania, controlli su vaccinati, lotto bloccato. Nas alla Mostra per accertamenti [aggiornamento dell… -