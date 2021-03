LIVE – Slalom femminile Are 12 marzo 2021: prima e seconda manche in DIRETTA (Di venerdì 12 marzo 2021) La DIRETTA scritta del primo Slalom speciale femminile di Are, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. In Svezia le Slalomiste scendono in pista per la prima delle due prove tra le porte strette, che anticipa le finali di Lenzerheide. La gara è in programma venerdì 12 marzo, con prima manche alle ore 13:30 e seconda alle 16:30. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Lascritta del primospecialedi Are, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. In Svezia leiste scendono in pista per ladelle due prove tra le porte strette, che anticipa le finali di Lenzerheide. La gara è in programma venerdì 12, conalle ore 13:30 ealle 16:30. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LASportFace.

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Are in DIRETTA: Petra Vlhova a caccia del sorpasso su Lara Gut-Behrami - #alpino #Slalom… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Are in DIRETTA: Petra Vlhova in corsia di sorpasso - #alpino #Slalom #DIRETTA: #Petra - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Europa League, LIVE #RomaShakhtarDonetsk 2-0 - CIP Slalom di #ElShaarawy e 2-0 #Roma. Giallorossi avanti di due gol do… - CalcioPillole : Europa League, LIVE #RomaShakhtarDonetsk 2-0 - CIP Slalom di #ElShaarawy e 2-0 #Roma. Giallorossi avanti di due g… - live_politica : RT @giorgiomule: Strepitosa #MartaBassino, 1° Caporal Maggiore dell’Esercito. Ha vinto la Coppa del Mondo di Slalom Gigante. È la quarta it… -