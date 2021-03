LIVE Sinner-Medvedev 2-6 3-4, ATP Marsiglia in DIRETTA: il russo trova il break anche nel secondo set (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Medvedev. Sinner riesce a rimanere in scia al suo avversario giocando un game sicuro in battuta. In linea teorica, rimangono due possibilità all’italiano per recuperare il break di ritardo. 40-15 Sbaglia Medvedev col dritto al termine di uno scambio concitato. 30-15 trova un pezzettino di riga Medvedev con la risposta. 30-0 Prosegue senza patemi il game di servizio per l’altoatesino. 15-0 Buona prima per l’azzurro. 4-2 Medvedev! Il russo non concede praticamente niente nei propri turni di servizio. 40-15 Terzo doppio fallo per Medvedev. 40-0 Servizio ad uscire e dritto lungolinea. 30-0 Troppo lontano dal campo Sinner che non riesce a ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3riesce a rimanere in scia al suo avversario giocando un game sicuro in battuta. In linea teorica, rimangono due possibilità all’italiano per recuperare ildi ritardo. 40-15 Sbagliacol dritto al termine di uno scambio concitato. 30-15un pezzettino di rigacon la risposta. 30-0 Prosegue senza patemi il game di servizio per l’altoatesino. 15-0 Buona prima per l’azzurro. 4-2! Ilnon concede praticamente niente nei propri turni di servizio. 40-15 Terzo doppio fallo per. 40-0 Servizio ad uscire e dritto lungolinea. 30-0 Troppo lontano dal campoche non riesce a ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sinner-Medvedev ATP Marsiglia in DIRETTA: a breve si parte sul centrale - #Sinner-Medvedev #Marsiglia… - livetennisit : ATP Doha, Marsiglia e Santiago: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 5. In campo Jannik Sinner in Francia (LIV… - zazoomblog : LIVE Sinner-Medvedev ATP Marsiglia in DIRETTA: esame duro contro il n.3 del mondo - #Sinner-Medvedev #Marsiglia… - zazoomblog : LIVE Sinner-Medvedev ATP Marsiglia in DIRETTA: esame duro contro il n.3 del mondo - #Sinner-Medvedev #Marsiglia… - SchwoarzMola : RT @lorenzofares: 12 mesi dopo, a Marsiglia sarà ancora @janniksin ???? vs @DaniilMedwed ???? Stavolta ai QF: nel 2020 agli ottavi il russo vi… -