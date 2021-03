LIVE Sinner-Medvedev 0-0, ATP Marsiglia in DIRETTA: si comincia! (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Aggressività in risposta da parte di Medvedev. 30-15 Grande profondità nei colpi di Sinner, non contiene il rovescio difensivo il russo. 15-15 Trova grande profondità con il rovescio centrale Sinner. 0-15 Ottimo diagonale stretto di rovescio di Medvedev che sposta alla grande il suo avversario. SI PARTE! Sinner AL SERVIZIO 16.47 I due giocatori sono già scesi in campo per le fasi di riscaldamento. Per compiere l’impresa Sinner dovrà riuscire ad esprimere il meglio del proprio potenziale e sperare in qualche passaggio a vuoto da parte del fuoriclasse russo. 16.45 Medvedev viene da 21 vittorie nelle ultime 23 partite, ma i due ko sono arrivati nelle ultime tre uscite (contro Djokovic a ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Aggressività in risposta da parte di. 30-15 Grande profondità nei colpi di, non contiene il rovescio difensivo il russo. 15-15 Trova grande profondità con il rovescio centrale. 0-15 Ottimo diagonale stretto di rovescio diche sposta alla grande il suo avversario. SI PARTE!AL SERVIZIO 16.47 I due giocatori sono già scesi in campo per le fasi di riscaldamento. Per compiere l’impresadovrà riuscire ad esprimere il meglio del proprio potenziale e sperare in qualche passaggio a vuoto da parte del fuoriclasse russo. 16.45viene da 21 vittorie nelle ultime 23 partite, ma i due ko sono arrivati nelle ultime tre uscite (contro Djokovic a ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sinner-Medvedev ATP Marsiglia in DIRETTA: a breve si parte sul centrale - #Sinner-Medvedev #Marsiglia… - livetennisit : ATP Doha, Marsiglia e Santiago: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 5. In campo Jannik Sinner in Francia (LIV… - zazoomblog : LIVE Sinner-Medvedev ATP Marsiglia in DIRETTA: esame duro contro il n.3 del mondo - #Sinner-Medvedev #Marsiglia… - zazoomblog : LIVE Sinner-Medvedev ATP Marsiglia in DIRETTA: esame duro contro il n.3 del mondo - #Sinner-Medvedev #Marsiglia… - SchwoarzMola : RT @lorenzofares: 12 mesi dopo, a Marsiglia sarà ancora @janniksin ???? vs @DaniilMedwed ???? Stavolta ai QF: nel 2020 agli ottavi il russo vi… -