LIVE F1, Test Bahrain in DIRETTA: prove aerodinamiche per la Ferrari con Charles Leclerc, primi giri di Mick Schumacher sulla Haas (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI Test DI MOTOGP DALLE 12.00 08.14 Sebastian Vettel, al debutto con Aston Martin, risponde all’ex compagno di squadra Leclerc e si mette a dettare il passo in 1’36?367. 08.11 Ecco le prime immagini di Mick Schumacher al volante della Haas, nella sua prima stagione in Formula 1: After 9? years, the Schumacher name is back in F1! #F1 #F1Testing @HaasF1Team @SchumacherMick pic.twitter.com/0FLopbSuav — Formula 1 (@F1) March 12, 2021 08.09 Test aerodinamici per la Ferrari in questa prima fase di day-1. Il vento è forte, ma non particolarmente fastidioso per le ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEIDI MOTOGP DALLE 12.00 08.14 Sebastian Vettel, al debutto con Aston Martin, risponde all’ex compagno di squadrae si mette a dettare il passo in 1’36?367. 08.11 Ecco le prime immagini dial volante della, nella sua prima stagione in Formula 1: After 9? years, thename is back in F1! #F1 #F1ing @F1Team @pic.twitter.com/0FLopbSuav — Formula 1 (@F1) March 12, 2021 08.09aerodinamici per lain questa prima fase di day-1. Il vento è forte, ma non particolarmente fastidioso per le ...

Advertising

SkySportF1 : ?? SIAMO UFFICIALMENTE TORNATI ?? ?? Team già al lavoro in Bahrain Gli aggiornamenti ? - andrewalbo : RT @SkySportF1: ?? SIAMO UFFICIALMENTE TORNATI ?? ?? Team già al lavoro in Bahrain Gli aggiornamenti ? - gemin_steven98 : RT @SkySportF1: ?? SIAMO UFFICIALMENTE TORNATI ?? ?? Team già al lavoro in Bahrain Gli aggiornamenti ? - infoitsport : LIVE F1, Test Bahrain in DIRETTA: curiosità per la nuova Ferrari. In pista Leclerc e Sainz - infoitsport : F1, test in Bahrain in live streaming: risultati e tempi della 1^ giornata a Sakhir -