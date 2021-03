LIVE Biathlon, Sprint donne Nove Mesto in DIRETTA: bene Wierer mentre si chiama subito fuori Vittozzi (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.46 Ottimo avvio anche della connazionale Preuss, seconda con lo 0 a soli 3? da Braisaz. 17.45 ZERO di Denise Herrmann! Prova solidissima del pettorale numero 1, che a questo punto rende durissimo il compito di Eckhoff! 17.44 Partenza molto incisiva di Hanna Oeberg che è tra le più rapide sugli sci. Sbaglia intanto Chevalier. 17.43 Braisaz fenomenale con lo zero rapido, 7? di margine su Wierer dopo la prima serie! 17.42 Tre errori e compromesso forse già anche l’inseguimento. Peccato. 17.41 Vittozzi all’ingresso al poligono con 1 secondo di vantaggio su Dorothea. 17.40 Raffica veloce e precisa per l’azzurra che guadagna molto ed esce in testa per 4?! 17.39 Wierer 3? di distacco da Herrmann in zona poligono. 17.38 Simon arriva al primo poligono staccata di 4? ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.46 Ottimo avvio anche della connazionale Preuss, seconda con lo 0 a soli 3? da Braisaz. 17.45 ZERO di Denise Herrmann! Prova solidissima del pettorale numero 1, che a questo punto rende durissimo il compito di Eckhoff! 17.44 Partenza molto incisiva di Hanna Oeberg che è tra le più rapide sugli sci. Sbaglia intanto Chevalier. 17.43 Braisaz fenomenale con lo zero rapido, 7? di margine sudopo la prima serie! 17.42 Tre errori e compromesso forse già anche l’inseguimento. Peccato. 17.41all’ingresso al poligono con 1 secondo di vantaggio su Dorothea. 17.40 Raffica veloce e precisa per l’azzurra che guadagna molto ed esce in testa per 4?! 17.393? di distacco da Herrmann in zona poligono. 17.38 Simon arriva al primo poligono staccata di 4? ...

