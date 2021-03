Lazio-Torino, il tavolino ritorna? La decisione ufficiale (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Giudice Sportivo ha deciso di far rigiocare Lazio-Torino che non si disputò a causa del focolaio al Covid-19 scoppiato in casa granata Lazio-Torino dello scorso 2 marzo destò tante polemiche. A causa del focolaio Covid-19 scoppiato tra i giocatori granata, l’ASL di Torino bloccò la squadra piemontese che non si presentò all’Olimpico e di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Giudice Sportivo ha deciso di far rigiocareche non si disputò a causa del focolaio al Covid-19 scoppiato in casa granatadello scorso 2 marzo destò tante polemiche. A causa del focolaio Covid-19 scoppiato tra i giocatori granata, l’ASL dibloccò la squadra piemontese che non si presentò all’Olimpico e di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

TuttoMercatoWeb : Lazio-Torino, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo! Niente 3-0 a tavolino, si dovrà giocare - TgLa7 : ++ #Calcio, giudice: '#Lazio-#Torino va giocata, no a sanzioni a Toro' ++ Granata non si erano presentati per quarantena #Asl - capuanogio : +++ Nessuna sanzione al @TorinoFC_1906 per la mancata presentazione in #LazioTorino. Il Giudice sportivo riconosce… - THEK1LLJOY : 'Il Giudice Sportivo ha deciso: Lazio Torino si giocherà. Niente 3-0 a tavolino.' Me sa che dovrete cambiarve er tavolino. #LazioTorino - gargantuuuu : RT @FrancescoOrdine: +++Il giudice sportivo riconosce le cause di forza maggiore del Torino nel rinunciare alla sfida con la Lazio. Respint… -