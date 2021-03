La figlia di Fedez e Chiara Ferragni sta per nascere | l’ipotesi per la data

(Di venerdì 12 marzo 2021) Spuntadelladi nascita delladi. A lanciarla è lo stesso Federico Lucia nelle stories di Instagram. “Mi stavo annoiando”, spiega l’artista e imprenditore, per questo ha pensato di rivolgersi ai suoi fan per ragionare sul giorno del lieto evento. Come tutti ricordiamo il piccolo Leone Lucia, royal baby all’italiana, è venuto al mondo il 20 marzo 2018 e proprio su questaconcentra il ragionamento. “Sarebbe bello se mianascesse lo stesso giorno di Leo”, dice Federico. Della gravidanza disiamo venuti a conoscenza l’1 ottobre 2020 quando la coppia ha postato una foto del piccolo di casa con l’ecografia tenuta in una ...

1dontkn0k : RT @bastacrederci__: Fedez che ha appena collegato che sua figlia potrebbe nascere il giorno del compleanno di Leo... Io che sono quasi 9 m… - marchettivanes : RT @bastacrederci__: Fedez che ha appena collegato che sua figlia potrebbe nascere il giorno del compleanno di Leo... Io che sono quasi 9 m… - pputocrakko : RT @bastacrederci__: Fedez che ha appena collegato che sua figlia potrebbe nascere il giorno del compleanno di Leo... Io che sono quasi 9 m… - toreIIo : La figlia di Chiara Ferragni e Fedez si chiamerà Vane - claareett : ????IMPORTANTE????. Rispondete a questo tweet con i possibili nomi della figlia di Chiaraf e Fedez… -

... stiamo parlando ovviamente di Chiara Ferragni e, e come sappiamo sono in attesa della loro seconda, che nascerà a breve. Ma in questi ultimi giorni,ha dovuto lasciare casa per ......ha risposto ad una domanda che tutti si erano posti in queste settimane Chiara Ferragni e... Adesso Chiara è in attesa della loro secondae siamo davvero agli sgoccioli, così tanto che in ...E’ così scattata la ricerca del nome: come si chiamerà la figlia di Fedez e di Chiara Ferragni? C’è chi azzarda un ‘Venere’, chi pensa a ‘Victoria’ e chi ancora un più classico ‘Vittoria’. La piccola ...Fedez svela una notizia davvero inattesa sui social. Rivela la data di nascita della figlia? Scopriamolo subito. Ultimamente non si fa altro che parlare della nuova figlia che presto entrerà nella ...