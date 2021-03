Inter, perfettamente riuscito l’intervento per Vidal: nei prossimi giorni al via la riabilitazione (Di venerdì 12 marzo 2021) E’ perfettamente riuscito l’Intervento chirurgico in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva al ginocchio sinistro al quale si è sottoposto Arturo Vidal. Il centrocampista dell’Inter è stato operato all’Istituto Humanitas di Rozzano e nel pomeriggio di oggi venerdì 12 marzo lascerà l’ospedale. La riabilitazione inizierà nei prossimi giorni, con la speranza che il cileno possa tornare il prima possibile a disposizione del tecnico Antonio Conte. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) E’l’vento chirurgico in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva al ginocchio sinistro al quale si è sottoposto Arturo. Il centrocampista dell’è stato operato all’Istituto Humanitas di Rozzano e nel pomeriggio di oggi venerdì 12 marzo lascerà l’ospedale. Lainizierà nei, con la speranza che il cileno possa tornare il prima possibile a disposizione del tecnico Antonio Conte. SportFace.

