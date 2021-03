Inter, Bastoni: «Scudetto? Parola vietata. La svolta dopo il Real» (Di venerdì 12 marzo 2021) Alessandro Bastoni ha parlato della sua stagione in nerazzurro e dell’obiettivo Scudetto in casa Inter Alessandro Bastoni è uno dei pilastri della difesa dell’Inter. Con Antonio Conte si è perfezionato e ora è tra i migliori difensori in Italia. Il centrale nerazzurro ha rilasciato un’Intervista a La Stampa, dove ha parlato della sua crescita e dell’obiettivo Scudetto. Scudetto – «Alt. Quella Parola all’Inter è vietata. Juventus fuori dalla Champions? È sempre stato comunque un rivale ostico. Il k.o. in Champions sarà uno stimolo in più. Resta il riferimento: l’obiettivo è finirle avanti». svolta – «L’uscita dalla Champions è stata una batosta che ci ha cambiato la stagione. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Alessandroha parlato della sua stagione in nerazzurro e dell’obiettivoin casaAlessandroè uno dei pilastri della difesa dell’. Con Antonio Conte si è perfezionato e ora è tra i migliori difensori in Italia. Il centrale nerazzurro ha rilasciato un’vista a La Stampa, dove ha parlato della sua crescita e dell’obiettivo– «Alt. Quellaall’. Juventus fuori dalla Champions? È sempre stato comunque un rivale ostico. Il k.o. in Champions sarà uno stimolo in più. Resta il riferimento: l’obiettivo è finirle avanti».– «L’uscita dalla Champions è stata una batosta che ci ha cambiato la stagione. ...

