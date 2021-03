Il network di Enrico Letta per il nuovo Pd (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel Pd di Enrico Letta non ci sarà una corrente “lettiana” né un “cerchio magico”. Il messaggio all’assemblea del segretario in pectore, che a mezzogiorno ha sciolto la riserva in mezzo a un tripudio di (più o meno sentiti) ringraziamenti, sarà chiaro: al partito “oggi in crisi” serviranno “un’apertura che supera le appartenenze”, “ossigeno” senza il quale nessuna “rigenerazione” sarebbe ipotizzabile. Ogni linea politica, però, cammina sulle gambe degli uomini. E se è certo che il superamento del correntismo esasperato non avverrà con il machete bensì con il cacciavite, sarebbe sbagliato attendersi un meccanico bilancino di incarichi tra le varie anime. E’ ancora presto per parlare di organigrammi – vice-segreteria, direzione, capigruppo – ma certo a Letta non fa difetto un universo politico, culturale e sociale di riferimento. Anzi: ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel Pd dinon ci sarà una corrente “lettiana” né un “cerchio magico”. Il messaggio all’assemblea del segretario in pectore, che a mezzogiorno ha sciolto la riserva in mezzo a un tripudio di (più o meno sentiti) ringraziamenti, sarà chiaro: al partito “oggi in crisi” serviranno “un’apertura che supera le appartenenze”, “ossigeno” senza il quale nessuna “rigenerazione” sarebbe ipotizzabile. Ogni linea politica, però, cammina sulle gambe degli uomini. E se è certo che il superamento del correntismo esasperato non avverrà con il machete bensì con il cacciavite, sarebbe sbagliato attendersi un meccanico bilancino di incarichi tra le varie anime. E’ ancora presto per parlare di organigrammi – vice-segreteria, direzione, capigruppo – ma certo anon fa difetto un universo politico, culturale e sociale di riferimento. Anzi: ...

Advertising

StefaniaFalone : RT @HuffPostItalia: Il network di Enrico Letta per il nuovo Pd - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Il network di Enrico Letta per il nuovo Pd - HuffPostItalia : Il network di Enrico Letta per il nuovo Pd - RadioAtene : - sportli26181512 : Letta esalta Kjaer: 'Grande il nostro danese': Intervenuto su Twitter, l'ex presidente del Consiglio dei ministri d… -