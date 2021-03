Grecia | incendiata una nave da crociera Msc Lirica ormeggiata al largo delle coste di Corfù

(Di venerdì 12 marzo 2021) Incendio nelle acque di, in, divampato a bordo delladaMsc. Lanell’isola greca dal 30 gennaio, al momento del divamparefiamme aveva a bordo soltanto un membro dell’equipaggio, tratto subito in salvo. Dalle immagini che stanno giungendo pare che l’incendio sia partito dalla parte centrale della. Ancora ignote le cause. Sul posto sono immediatamente arrivate le squadre locali dei vigili del fuoco con tredici veicoli e una barca con a bordo otto uomini. Giunte nei pressi dellaanche un rimorchiatore e unamilitare della Marina Greca fornita di scialuppa di salvataggio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La nave è ormeggiata lì dal 30 gennaio scorso. A bordo un solo membro dell'equipaggio, tratto in salvo dalla Marina ...Si è sviluppato un incendo a bordo della nave da crociera Msc Lirica mentre si trovava nel porto di Corfù, in Grecia. L’imbarcazione non è in servizio da mesi, a causa del blocco dei viaggi dovuto all ...