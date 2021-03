GARMIN | Tread | Powerswitch e BC 40 per la guida off-road

(Di venerdì 12 marzo 2021) Tre strumenti pensati per rendere l’esperienza dellaoff-performante e sicura, per poter vivere e condividere la passione per i motori e il fuoristrada.presenta oggi il nuovo navigatoredotato della funzione Group Ride Tracker per comunicare con i propri compagni di viaggio, la digital boxe la telecamera wireless BC 40, con staffa dedicata per una robusta installazione sul telaio del proprio mezzo. Dune di sabbia, sentieri tra boschi e foreste, con sole, pioggia e neve: l’avventura è ora pronta per essere vissutaè ancora più vicina al mondo dellaoff-. L’azienda ha presentato infatti tre nuovi prodotti che renderanno l’esperienza del fuoristrada ancora più performante e ...

Il navigatore Tread è dotato di uno schermo da 5,5 pollici che può essere utilizzato in ogni condizione, anche con i guanti. In base alle informazioni, è in grado di tracciare in tempo reale la posizione di tutti i propri compagni di viaggio.