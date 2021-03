Formazioni ufficiali Lazio-Crotone | Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ledi, ventisettesima giornata della. Dopo le due sconfitte di fila contro Juventus e Bologna i biancocelesti vogliono riscattarsi. Sarà importante ottenere i tre punti per non perdere il treno Europa e per approcciare nel migliore dei modi l’impegno di Champions League contro il Bayern Monaco. In visita all’Olimpico il, fanalino di coda, reduce da un convincente successo contro il Torino. Di seguito le scelte dei due allenatori.– In attesa– In attesa SportFace.