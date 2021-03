Enrico Letta segretario, “Palombella rossa” del Pd (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – Domenica l’assemblea nazionale del Pd, a stragrande maggioranza, eleggerà Enrico Letta nuovo segretario del partito. Oggi Letta ha sciolto la sua riserva e si è candidato alla segreteria, con un breve ma significativo videomessaggio. Maglioncino e camicia sbottonata, alle spalle due carte dell’Italia con dei tracciati rossi, le nuove strade da seguire forse. Non sarà una passeggiata, la sfida è ardua e dovrà fare attenzione soprattutto alle sabbie mobili che dentro al Pd hanno già inghiottito molti segretari. Letta ha usato frasi ad effetto, il messaggio è stato ben studiato con termini significativi accompagnati dal movimento giusto delle mani che, di primo acchito, sin dall’inizio sembravano formare quel simbolo del cuore usato dai giovani. In particolare, sono rimasto colpito dall’importanza che Letta assegna alle parole: “Credo alla forza della parola… al valore della parola… chiedo di ascoltare la mia parola… di votare sulla base delle mie parole”. Qualcuno penserà che il Pd, in questi anni, forse è rimasto sepolte dalle tante, troppe parole. Forse, alla fine, la gran parte erano chiacchiere, utilizzate al solo scopo di affossare questo e quello, per conquistare qualche posizione in più. Quindi Letta va preso in parola, la sua sarà di valore, diversa dalla chiacchiera perché finalizzata a cambiare la realtà drammatica in cui versa il Pd, il partito che lo vede tra i primi fondatori. Lo diceva Platone, parlare in modo scorretto oltre ad essere cosa brutta “fa male anche all’anima”. E l’importanza della parola, l’uso corretto della parola, nell’immaginario della sinistra è immortalato in “Palombella rossa” film di Nanni Moretti, con lo schiaffo alla giornalista che lo intervista usando frasi fatte prive di significato. Leggi su dire (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – Domenica l’assemblea nazionale del Pd, a stragrande maggioranza, eleggerà Enrico Letta nuovo segretario del partito. Oggi Letta ha sciolto la sua riserva e si è candidato alla segreteria, con un breve ma significativo videomessaggio. Maglioncino e camicia sbottonata, alle spalle due carte dell’Italia con dei tracciati rossi, le nuove strade da seguire forse. Non sarà una passeggiata, la sfida è ardua e dovrà fare attenzione soprattutto alle sabbie mobili che dentro al Pd hanno già inghiottito molti segretari. Letta ha usato frasi ad effetto, il messaggio è stato ben studiato con termini significativi accompagnati dal movimento giusto delle mani che, di primo acchito, sin dall’inizio sembravano formare quel simbolo del cuore usato dai giovani. In particolare, sono rimasto colpito dall’importanza che Letta assegna alle parole: “Credo alla forza della parola… al valore della parola… chiedo di ascoltare la mia parola… di votare sulla base delle mie parole”. Qualcuno penserà che il Pd, in questi anni, forse è rimasto sepolte dalle tante, troppe parole. Forse, alla fine, la gran parte erano chiacchiere, utilizzate al solo scopo di affossare questo e quello, per conquistare qualche posizione in più. Quindi Letta va preso in parola, la sua sarà di valore, diversa dalla chiacchiera perché finalizzata a cambiare la realtà drammatica in cui versa il Pd, il partito che lo vede tra i primi fondatori. Lo diceva Platone, parlare in modo scorretto oltre ad essere cosa brutta “fa male anche all’anima”. E l’importanza della parola, l’uso corretto della parola, nell’immaginario della sinistra è immortalato in “Palombella rossa” film di Nanni Moretti, con lo schiaffo alla giornalista che lo intervista usando frasi fatte prive di significato.

