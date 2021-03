Draghi: “Faremo i vaccini ovunque, in aziende, palestre e parcheggi” (Di venerdì 12 marzo 2021) Covid, Draghi: “vaccini ovunque, in aziende, palestre e parcheggi” Il governo Draghi accelera sul piano vaccinale anti-Covid ed è al lavoro per definire i protocolli per procedere con la somministrazione di vaccini non solo negli ospedali, ma anche nelle aziende, nelle palestre e nei parcheggi. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della visita di oggi al centro vaccinale di Fiumicino. Il premier ha sottolineato anche l’importanza delle ulteriori misure restrittive adottate oggi dal consiglio dei ministri che ha definito “adeguate e proporzionate”. Il presidente del Consiglio ha chiarito che si proseguirà anche con la somministrazione del vaccino AstraZeneca, ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 marzo 2021) Covid,: “, in” Il governoaccelera sul piano vaccinale anti-Covid ed è al lavoro per definire i protocolli per procedere con la somministrazione dinon solo negli ospedali, ma anche nelle, nellee nei. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso della visita di oggi al centro vaccinale di Fiumicino. Il premier ha sottolineato anche l’importanza delle ulteriori misure restrittive adottate oggi dal consiglio dei ministri che ha definito “adeguate e proporzionate”. Il presidente del Consiglio ha chiarito che si proseguirà anche con la somministrazione del vaccino AstraZeneca, ...

