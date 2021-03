Daydreamer, trama 12 marzo: Emre dice la verità a Can (Di venerdì 12 marzo 2021) Anticipazioni Daydreamer oggi 12 marzo 2021 con nuovi complotti ma anche verità che escono fuori dalla bocca di Emre: come reagirà il fratello del Divit? Anticipazioni Daydreamer: Can assume un investigatore privato Ultima puntata della settimana di Daydreamer oggi 12 marzo 2021 che lascerà tutti i fan della soap turca con un grande punto interrogativo. Ma dove eravamo rimasti? Proprio alla proposta di matrimonio a sorpresa di Yigit, sicuro di poter sviare le accuse di Can in merito alla distruzione del diario segreto. Huma è sua complice e manova da dietro le quinte questa possibile unione, che porterebbe Sanem finalmente lontano da suo figlio. Tra litigi e riavvicinamenti, non si può sfuggire dall'amore vero per questo Can e Sanem si ritrovano tra sguardi complici ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 12 marzo 2021) Anticipazionioggi 122021 con nuovi complotti ma ancheche escono fuori dalla bocca di: come reagirà il fratello del Divit? Anticipazioni: Can assume un investigatore privato Ultima puntata della settimana dioggi 122021 che lascerà tutti i fan della soap turca con un grande punto interrogativo. Ma dove eravamo rimasti? Proprio alla proposta di matrimonio a sorpresa di Yigit, sicuro di poter sviare le accuse di Can in merito alla distruzione del diario segreto. Huma è sua complice e manova da dietro le quinte questa possibile unione, che porterebbe Sanem finalmente lontano da suo figlio. Tra litigi e riavvicinamenti, non si può sfuggire dall'amore vero per questo Can e Sanem si ritrovano tra sguardi complici ...

