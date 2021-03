Daydreamer puntate turche | Selim arriva ad Istanbul

(Di venerdì 12 marzo 2021) Novità in arrivo nelledi, in quanto un nuovo personaggio, secondo le trame, farà presto capolino. Si tratta di! Negli episodi futuri della soap, infatti conosceremo la new entry che giungerà proprio quando Aziz lascerà la scena. Quest’ultimo se ne andrà per la stanchezza di dovere sentire continuamente l’ex moglie Huma e la nuova “fidanzata” che continuano a litigare. Così il padre di Can ed Emre deciderà di partire per Amsterdam, sarà una scelta definitiva?– Le Ali del Sogno: ecco chi arriverà a Instanbul Ad un certo punto della storia, vedrete che Aziz deciderà di lasciare, ancora una volta. Ma per quale motivo? Ebbene l’ex moglie e la nuova fidanzata , rispettivamente Huma e Mihriban inizieranno un ...

Le Ali del Sogno, dove siamo rimasti Nelle ultimediLe Ali del sogno , Can continua ad indagare su Ygit per riuscire a provare a Sanem che non è come dice di essere e ...Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset : ecco cosa succederà nelledi Beautiful , Una Vita ein onda oggi , venerdì 12 marzo 2021 , su Canale 5 . L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle ...A quel punto Yigit se ne va arrabbiato ... non c’è molto da amarlo … LEGGI ANCHE: Anticipazioni Daydreamer: proposta di matrimonio per Leyla Can ribatte che a quanto sembra è amico di Yigit e l’altro ...Nelle prossime puntate di DayDreamer, Selim mostrerà interesse per la parrucchiera del quartiere dopo aver scoperto delle ricchezze di quest'ultima ...