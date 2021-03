Dalla galleria Malies ai “Percorsi della Storia”: i progetti approvati in Giunta (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 5 minutiLa Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco Clemente Mastella, nella seduta odierna ha approvato i seguenti punti: delibera di approvazione in linea tecnica dello studio di fattibilità per la “Riqualificazione funzionale, energetica ed adeguamento sismico degli immobili “Ex Orsoline” e “Mercato Commestibili – galleria Malies”: Progetto BENLlab”. Con tale progetto il Comune di Benevento intende partecipare al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA) di cui al D.I. n.395/20 a firma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Nell’ambito del bando PINQUA, il Comune di Benevento intende realizzare l’Urban Center BENLlab per favorire la condivisione e collaborazione in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 5 minutiLaComunale, presieduta dal Sindaco Clemente Mastella, nella seduta odierna ha approvato i seguenti punti: delibera di approvazione in linea tecnica dello studio di fattibilità per la “Riqualificazione funzionale, energetica ed adeguamento sismico degli immobili “Ex Orsoline” e “Mercato Commestibili –”: Progetto BENLlab”. Con tale progetto il Comune di Benevento intende partecipare al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA) di cui al D.I. n.395/20 a firma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Nell’ambito del bando PINQUA, il Comune di Benevento intende realizzare l’Urban Center BENLlab per favorire la condivisione e collaborazione in ...

