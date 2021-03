Da lunedì la Lombardia torna zona rossa: è deciso (Di venerdì 12 marzo 2021) Da lunedì 15 marzo, non nel weekend, la Lombardia cambia colore (ed è la sedicesima volta in 5 mesi). torna rossa. La decisione, maturata negli ultimi giorni con la progressione dei numeri, è diventata ufficiale dopo il monitoraggio di venerdì mattina. Con il ministro della Salute Roberto Speranza che ha confermato che firmerà l’ordinanza con il cambio di fascia. Commenta il presidente della Regione, Attilio Fontana: “La Lombardia purtroppo si prepara a diventare zona rossa. Ce lo dicono i dati, pur contenuti dalle scelte prese la settimana scorsa che sono servite a rallentare il virus. Mi auguro che sia l’ultimo sacrificio chiesto ai nostri cittadini perché poi spero che arrivino i vaccini necessari per iniziare la vaccinazione di massa, in modo che non debbano più ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 12 marzo 2021) Da15 marzo, non nel weekend, lacambia colore (ed è la sedicesima volta in 5 mesi).. La decisione, maturata negli ultimi giorni con la progressione dei numeri, è diventata ufficiale dopo il monitoraggio di venerdì mattina. Con il ministro della Salute Roberto Speranza che ha confermato che firmerà l’ordinanza con il cambio di fascia. Commenta il presidente della Regione, Attilio Fontana: “Lapurtroppo si prepara a diventare. Ce lo dicono i dati, pur contenuti dalle scelte prese la settimana scorsa che sono servite a rallentare il virus. Mi auguro che sia l’ultimo sacrificio chiesto ai nostri cittadini perché poi spero che arrivino i vaccini necessari per iniziare la vaccinazione di massa, in modo che non debbano più ...

Ultime Notizie dalla rete : lunedì Lombardia Covid: via libera Cdm al decreto con le nuove misure Via libera dal Cdm al decreto legge con le nuove misure anti Covid : da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a ... Lazio, Lombardia, Piemonte, ...

Lombardia zona rossa: è confermato dal 15 marzo maggiori restrizioni Lombardia zona rossa da lunedì 15 marzo. A darne conferma è il governatore lombardo, Attilio Fontana, a margine della riunione tra Governo e Regioni.

Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. Via libera dal Cdm al decreto legge con le nuove misure anti Covid: da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a ... Lazio, Lombardia, Piemonte, ...