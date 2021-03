Crac Cirio, Cassazione conferma condanna a 5 anni e 3 mesi per Sergio Cragnotti (Di venerdì 12 marzo 2021) Per il Crac da 1,125 miliardi di vecchie lire della Cirio, Cragnotti era stato condannato in primo grado a 9 anni di reclusione Leggi su rainews (Di venerdì 12 marzo 2021) Per ilda 1,125 miliardi di vecchie lire dellaera statoto in primo grado a 9di reclusione

