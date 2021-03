Covid: bozza dl, da lunedì tutte aree gialle diventano arancione (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Non ci saranno più zone gialle, ma al massimo aree arancione. E’ questa una delle strette più significative del dl anti-Covid che il governo si appresta a varare. “Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni i cui territori si collocano in zona gialla” si applicano “le misure” stabilite “per la zona arancione”. Questo significa, ad esempio, bar e ristoranti chiusi al pubblico, con servizi di asporto e consegna a domicilio comunque garantiti, ma negozi aperti a differenza di quanto avviene in zona rossa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Non ci saranno più zone, ma al massimo. E’ questa una delle strette più significative del dl anti-che il governo si appresta a varare. “Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni i cui territori si collocano in zona gialla” si applicano “le misure” stabilite “per la zona”. Questo significa, ad esempio, bar e ristoranti chiusi al pubblico, con servizi di asporto e consegna a domicilio comunque garantiti, ma negozi aperti a differenza di quanto avviene in zona rossa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, bozza dl: a Pasqua e Pasquetta ok a visite in Regione #pasqua - infoitinterno : Pasqua 2021 zona rossa, la bozza del decreto covid - TV7Benevento : Covid: bozza dl, da lunedì tutte aree gialle diventano arancione... - TV7Benevento : Covid: bozza dl, a Pasqua area bianca esclusa da regole zona rossa/Rpt... - TV7Benevento : Covid: bozza dl, festività pasquali in rosso... -