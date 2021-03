Come è andata Luna Rossa: regata 3 e 4 stanotte, il risultato (Di venerdì 12 marzo 2021) Ancora una nottata di regata per la Coppa America tra Luna Rossa e il team New Zealand: il risultato con tutti i dettagli Continua con entusiasmo la 36esima edizione della finale di Coppa America tra Luna Rossa e New Zealand. Il risultato dopo la 3 e 4 regata è quello di pareggio (2-2). Dopo la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 12 marzo 2021) Ancora una nottata diper la Coppa America trae il team New Zealand: ilcon tutti i dettagli Continua con entusiasmo la 36esima edizione della finale di Coppa America trae New Zealand. Ildopo la 3 e 4è quello di pareggio (2-2). Dopo la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

borghi_claudio : Come sarebbe andata se non avessimo distrutto economia e salute mentale con i lockdown? Forse sarebbe andata come c… - ClaMarchisio8 : Complimenti al @FCPorto per la sua determinazione e 'resistenza' a reggere una partita in 10 per tanti minuti.… - ElisaDospina : Illegale che un’esibizione come questa sia andata in onda all’1,50 del mattino. Ermal impeccabile, intenso, preciso… - thanksitsname : RT @gjvemelovvee: A sinistra com'è iniziata la giornata, a destra come si è conclusa. È andata da dio no? #tzvip - alessia2405_ : RT @portamivialou: Francesco inizia a camminare come Tommaso e Tommaso inizia ad essere boomer come Francesco è andata da Dio no? -