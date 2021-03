Chi è la sosia ucraina di Diletta Leotta? Non passa inosservata (Di venerdì 12 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sta davvero facendo impazzire la sosia ucraina di Diletta Leotta, conduttrice radiofonica e televisiva, che ha conquistato tutti. Sta spopolando in queste ore l’immagine di quella che sembra essere la sosia ucraina di Diletta Leotta, volto noto della nostra televisione italiana. La Leotta infatti ormai da anni fa parte non soltanto nel mondo televisivo, in Leggi su youmovies (Di venerdì 12 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sta davvero facendo impazzire ladi, conduttrice radiofonica e televisiva, che ha conquistato tutti. Sta spopolando in queste ore l’immagine di quella che sembra essere ladi, volto noto della nostra televisione italiana. Lainfatti ormai da anni fa parte non soltanto nel mondo televisivo, in

Advertising

pxuring : @shizvumi E CHI È UN TUO SOSIA - do_cucchi : @Alyenante In genere chi parla così sta sicura che a casa non ha la sosia di Belen: sia che lo faccia per fare il s… - ABozzolan : @Morenozagor e chi è il sosia di chi? @zdizoro siamo ai livelli di Berlusconi e Ennio Doris #sosiavips Buona giorn… - KiaMD24 : @MetaErmal È stato amore. Amore nell'attesa. Amore nella condivisione della gioia anche con chi non conosciamo. Amo… - leolambretta59 : @Bresingar E chi è questo 22 ? Ahhh, ora ho capito, è il delfino delle cadute, il sosia di Nedved spacca pannelli.… -