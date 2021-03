Bitcoin | le proiezioni di mercato per il 2021

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 12 marzo 2021) Nata nel 2010 ilin poco tempo si è imposta sulfinanziari come la regina delle criptovalute, in grado di attirare l’interesse degli esperti di Borsa e finanza e la curiosità di molte persone che ogni giorno decidono di investire i loro risparmi in modi che sperano fruttuosi. E finora, possiamo dire, che ilnon ha deluso le attese, riuscendo a mantenere un buon andamento sui mercati e riuscendosi a posizionarsi come uno degli investimenti più sicuri negli ultimi anni. Certo, anche questa criptovaluta si è mostrata un po’ incerta negli ultimi anni travagliati per l’andamento finanziario. Tuttavia ha saputo resistere meglio delle tradizionali valute e anche le previsioni per ilsono ottimistiche. Va tenuto presente che i crypto-asset sono molto volatili e possono cambiare ...