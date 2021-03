Bce aumenta acquisti PEPP | quali vantaggi?

(Di venerdì 12 marzo 2021) Cresce il sostegno della Bce alla ripresa dell’economia europea: alla riunione di ieri il Board ha deciso di accrescere glidel piano anti-pandemico, che ha un valore di 1.850 miliardi di euro fino a marzo 2022. Perché questa scelta e chi ne beneficerà? La decisione Il direttivo dell’Eurotower ha confermato un livello dei tassi d’interesse invariato sui minimi storici e negativo, se si considerano i tassi sui depositi, reiterando anche l’intenzione di acquistare asset per un importo di 1.850 miliardi di euro entro marzo 2022. Talidel piano anti-pandemicosono lo strumento principale con cui la Bce ha affrontato l’emergenza sanitaria e la crisi che ne è seguita. La Bce però sta usando questo strumento in modo molto flessibile, non un tantum al mese, ma un importo che viene via via “calibrato” in base alle ...

Advertising

Fredericknapoli : Bce aumenta “significativamente” gli acquisti di titoli per contrastare la crisi economica. Tassi restano fermi… - fasanellisimone : RT @classcnbc: #LAGARDE: BCE AUMENTA RITMO ACQUISTI PEPP La n.1 dell’Eurotower: “Tassi rimangono invariati. Acquisti titoli sotto il #Pep… - Fredericknapoli : Bce aumenta “significativamente” gli acquisti di titoli per contrastare la crisi economica. Tassi restano fermi… - Affaritaliani : RT @andreadeugeni: Contro la corsa al rialzo dei rendimenti la #Lagarde accelera con gli acquisti di titoli nel #Pepp nel secondo trimestre… - andreadeugeni : Contro la corsa al rialzo dei rendimenti la #Lagarde accelera con gli acquisti di titoli nel #Pepp nel secondo trim… -

Ultime Notizie dalla rete : Bce aumenta

... si fa spaventare dall'ammontare netto e nonil controvalore? Ma, soprattutto, quanto in ... forte anche delle extra emissioni tedesche che garantiscono allauna platea di collaterale in ...L'abbandono delle regole di Maastricht, il cambio di rotta della politica monetaria dellae il ... Non basta costruire autostrade e ferrovie se non sila loro efficienza e capacità di ...Italia in arancione o in rosso. Con le festività di Pasqua al massimo delle misure restrittive. Il governo di Mario Draghi ha pronta la stretta e sarà ...Francoforte ha inviato un messaggio chiaro ai mercati: accelererà gli acquisti di titoli del programma PEPP in risposta ai recenti aumenti dei prezzi delle obbligazioni. I commenti dei gestori degli a ...