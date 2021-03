AstraZeneca, Oms: “Nessun motivo per non usare vaccino” (Di venerdì 12 marzo 2021) L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) non ritiene ci siano motivi per non usare più il vaccino anti-Covid sviluppato da AstraZeneca. “Sì, dovremmo continuare ad usare il vaccino AstraZeneca”, ha chiarito la portavoce dell’Oms, Margaret Harris, dopo che alcuni Paesi europei ne hanno sospeso la somministrazione in via cautelativa per i timori legati alla formazione di coaguli di sangue. “Non c’è alcuna indicazione per non usarlo”, ha aggiunto la portavoce nel corso di una conferenza stampa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) non ritiene ci siano motivi per nonpiù ilanti-Covid sviluppato da. “Sì, dovremmo continuare adil”, ha chiarito la portavoce dell’Oms, Margaret Harris, dopo che alcuni Paesi europei ne hanno sospeso la somministrazione in via cautelativa per i timori legati alla formazione di coaguli di sangue. “Non c’è alcuna indicazione per non usarlo”, ha aggiunto la portavoce nel corso di una conferenza stampa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

