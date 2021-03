Amici: Raffaele e Ibla alleati contro Zerbi (Di venerdì 12 marzo 2021) Ibla e Raffaele sono stati indicati da Rudy Zerbi come i due allievi che a suo parere non meritano il serale: i due cantanti si sfogati una volta rientrati in casetta e hanno trovato appoggio reciproco per contrastare le parole pronunciate dal coach di canto, stringendo un’alleanza contro Rudy Zerbi. Ibla e Raffaele, dopo essere stati convocati in studio da Rudy Zerbi, che ha espresso il suo parare Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 12 marzo 2021)sono stati indicati da Rudycome i due allievi che a suo parere non meritano il serale: i due cantanti si sfogati una volta rientrati in casetta e hanno trovato appoggio reciproco per contrastare le parole pronunciate dal coach di canto, stringendo un’alleanzaRudy, dopo essere stati convocati in studio da Rudy, che ha espresso il suo parare Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Amici 20, Raffaele in bilico per il Serale. Rudy Zerbi: “Non hai futuro” - infoitcultura : Amici, Rudy Zerbi contro Raffaele “Non meriti il serale” - infoitcultura : AMICI 2021 ED. 20/ Anticipazioni puntata 11 marzo. Zerbi: 'Raffaele non emozioni' - sangio_amici : Pensate se nella prima punata del serale eliminano Ibla e Raffaele #Amici20 - superkelly74 : Ibla e Raffaele praticamente vi sentite Tiziano ferro e la Nannini .... siete troppo per amici?? Andate a casa grazie #Amici2020 -