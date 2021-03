Zona rossa Pasqua e Pasquetta 2021, regole come a Natale (Di giovedì 11 marzo 2021) Pasqua e Pasquetta come Natale: le festività del 2021 non sembrano differire tanto da quelle dell’anno precedente, in cui la Zona rossa la faceva da padrona. Questa la strada verso cui sembra muoversi il governo in attesa dei dati sul quadro dell’epidemia in Italia. Sarà proprio sulla base delle informazioni aggiornate previste per oggi, giovedì 11 marzo, che verranno adottati i nuovi provvedimenti che andranno ad integrare il Dpcm del 6 marzo. L’ipotesi è che, così come a Natale, vengano reintrodotti divieti e restrizioni per i giorni festivi e prefestivi. Quelle che sono, al momento, ipotesi sul tavolo del governo potrebbero presto tradursi in regole: ecco tornare allora l’Italia in Zona ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 11 marzo 2021): le festività delnon sembrano differire tanto da quelle dell’anno precedente, in cui lala faceva da padrona. Questa la strada verso cui sembra muoversi il governo in attesa dei dati sul quadro dell’epidemia in Italia. Sarà proprio sulla base delle informazioni aggiornate previste per oggi, giovedì 11 marzo, che verranno adottati i nuovi provvedimenti che andranno ad integrare il Dpcm del 6 marzo. L’ipotesi è che, così, vengano reintrodotti divieti e restrizioni per i giorni festivi e prefestivi. Quelle che sono, al momento, ipotesi sul tavolo del governo potrebbero presto tradursi in: ecco tornare allora l’Italia in...

Advertising

ladyonorato : Dpcm: il Cts chiede il lockdown nel weekend e altre misure più restrittive. Restiamo in trepidante attesa degli STU… - TgLa7 : #Covid: Ordine Medici, Piemonte sia subito zona rossa. 'Intervenire quando situazione fuori controllo non serve' - federicosarica : Dopo un anno di pandemia la prospettiva della zona rossa ci coglie ancora impreparati, soprattutto dal punto di vis… - silvano46 : Read my Mar 11 Newsletter featuring “Covid, l'infettivologo Bassetti smonta il Cts: 'Zona rossa nei weekend? Un…” - ganjamanxxx1 : RT @ErmannoKilgore: Covid, verso la zona rossa per 30 milioni di italiani. Tutto chiuso a Pasqua | Rep #ConteDimettiti -