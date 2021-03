Vaccino Covid, via libera dell'Ema a Johnson&Johnson: è monodose, ok dai 18 anni in su (Di giovedì 11 marzo 2021) L'Agenzia europea del farmaco ha dato la sua autorizzazione al Vaccino creato nei laboratori della Johnson&Johnson . La notizia è stata data dalla stessa Ema via Twitter. L'Agenzia ha dichiarato che i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 11 marzo 2021) L'Agenzia europea del farmaco ha dato la sua autorizzazione alcreato nei laboratoria Johnson&Johnson . La notizia è stata data dalla stessa Ema via Twitter. L'Agenzia ha dichiarato che i ...

Advertising

TgLa7 : Siracusa, muore militare per arresto cardiaco, 43 anni. Aveva fatto #vaccino Covid poche ore prima. 'Non ci sono ev… - Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - marcodimaio : A #Cesena un’operatrice socio assistenziale di una casa di riposo non si è vaccinata, è risultata positiva al… - Alessandra1605 : @claudio_2022 @il Ha ragione, il vaccino non protegge dal contagio. Se ti vaccini puoi comunque contrarre il covid… - LuigiF97101292 : RT @AntoBlueberry: @La7tv @tagadala7 E 227 decessi dopo il vaccino Pfizer -