Vaccini, tutti i nodi da sciogliere in Liguria (Di giovedì 11 marzo 2021) Le prossime settimane saranno decisive per la campagna. In ritardo l'immunizzazione con le fiale di AstraZeneca. Ora la Regione vuole chiedere aiuto ai privati per recuperare Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 11 marzo 2021) Le prossime settimane saranno decisive per la campagna. In ritardo l'immunizzazione con le fiale di AstraZeneca. Ora la Regione vuole chiedere aiuto ai privati per recuperare

Advertising

Rinaldi_euro : BREAKING NEWS: Il Parlamento Europeo in blackout. Sospesa seduta in Aula e saltati tutti i collegamenti. Fra un con… - GassmanGassmann : È chiaro a tutti che in Italia non produciamo vaccini, perché sono stati, da ogni governo, di ogni colore, tagliati… - fattoquotidiano : APPELLO AI GOVERNI Gino Strada, fondatore di Emergency, è tra i promotori della petizione che chiede di liberalizza… - nicolacalzoni : RT @ksnt63: So che è inutile, ma la coscienza mi impone di chiedertelo lo stesso. Non diffondere fake sulla vicenda dei vaccini #AstraZenec… - girolamogiudice : @mcallock @lameduck1960 @myrtamerlino Ehi @mcallock visto che sei figo perchè non spieghi a tutti noi la differenza… -