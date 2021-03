Una nuova app consente ai non udenti di comunicare al telefono

Leggi su agi

(Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - In Italia, d'ora in poi, anche le persone nonpotranno effettuare delle telefonate avvalendosi in tempo reale di un interprete nella lingua dei segni. A Ravenna, grazie all'iniziativa della cooperativa 'Service & Work', è stata presentata 'Tellis', una app gratuita per smartphone, tablet e pc: alla persona non udente basterà comporre il numero della persona desiderata e tramite videochiamata l'interprete LIS tradurrà i segni in voce e viceversa oppure tramite labiolettura per i sordi oralisti. "Gli interpreti Lis vengono selezionati tra professionisti altamente qualificati e sono messi a disposizione dalla cooperativa 'Service & Work' che da anni lavora in questo genere di servizi", spiegano Matilde Pirazzini e Celeste Pirazzini, collaboratrici della cooperativa e membri del gruppo di lavoro per il progetto Tellis, all'interno del quale è ...