Ultime Notizie Roma del 11-03-2021 ore 18:10 (Di giovedì 11 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno parliamo dei vaccini una struttura nuova bozza del piano con le nuove misure anti covid è sul tavolo delle regioni e poi nel confronto con il governo non arriva il protocollo utilizzando anche i medici Aziendali e il piano la priorità per gli over 80 e categorie come personale scolastico e forze dell'ordine 5 definite verità di crescente patologie oggi l'esame di nuovi dati sul contagio in vista delle nuove strette misure saranno decide con anticipo rispetto all'entrata in vigore anche l'ipotesi non arrivino più via dpcar nella con un provvedimento di legge probabili limitazioni in tutta Italia zona rossa per il weekend di Pasqua intanto l'esercito israeliano è il primo al mondo a raggiungere immunità di gregge per i covid e dopo 10 settimane l'annuncio della generale direttore logistica

