Serena Bortone su Vittoria Schisano: “È stata sgradevole” – l’attrice le risponde per le rime (Di giovedì 11 marzo 2021) Serena Bortone e Vittoria Schisano hanno bisticciato animatamente durante una delle ultime puntate (prima della pausa natalizia) di Oggi è un altro giorno: era l’11 dicembre dello scorso anno e l’attrice aveva accusato la conduttrice di non averla messa a proprio agio, mandando in onda uno spezzone di un suo film in cui interpretava un travestito. “Non mi piace questa clip e non mi piace questo film che ho fatto perché dovevo pagare il mutuo. Che bisogno c’era di mettere quella clip dove dico ‘Io sono un femminiello‘ è una roba che mi disturba in tutta onestà. Ho interpretato tanti film, tu perché hai preso questa clip e non altre clip?”. Serena Bortone all’epoca del diverbio mantenne la calma e rispose alla Schisano difendendo apertamente l’autrice ... Leggi su biccy (Di giovedì 11 marzo 2021)hanno bisticciato animatamente durante una delle ultime puntate (prima della pausa natalizia) di Oggi è un altro giorno: era l’11 dicembre dello scorso anno eaveva accusato la conduttrice di non averla messa a proprio agio, mandando in onda uno spezzone di un suo film in cui interpretava un travestito. “Non mi piace questa clip e non mi piace questo film che ho fatto perché dovevo pagare il mutuo. Che bisogno c’era di mettere quella clip dove dico ‘Io sono un femminiello‘ è una roba che mi disturba in tutta onestà. Ho interpretato tanti film, tu perché hai preso questa clip e non altre clip?”.all’epoca del diverbio mantenne la calma e rispose alladifendendo apertamente l’autrice ...

Advertising

BITCHYFit : Serena Bortone su Vittoria Schisano: “È stata sgradevole” – l’attrice le risponde per le rime - rockett70 : RT @quelliche_rai2: Attore, conduttore ma anche doppiatore; Paolo si racconta a Serena nostra ?? #QCC. Per l'intervista integrale c'è #RaiPl… - gispedicato : RT @quelliche_rai2: Attore, conduttore ma anche doppiatore; Paolo si racconta a Serena nostra ?? #QCC. Per l'intervista integrale c'è #RaiPl… - alessandro_972 : RT @quelliche_rai2: Attore, conduttore ma anche doppiatore; Paolo si racconta a Serena nostra ?? #QCC. Per l'intervista integrale c'è #RaiPl… - quelliche_rai2 : Attore, conduttore ma anche doppiatore; Paolo si racconta a Serena nostra ?? #QCC. Per l'intervista integrale c'è… -