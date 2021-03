Scontro tra Federica Panicucci e il giornalista Calenda: “Offendi le donne”. Lui: “Non ti permettere” (Di giovedì 11 marzo 2021) L’ira di Federica Panicucci, lo smagliante sorriso che uccide di casa Mediaset, la conduttrice più amata dall’Associazione Medici Dentisti Italiani, è scattata alla vista di un tweet: “Da qualche tempo la Panicucci si veste come una persona normale“. Firmato: Giuseppe Candela. Che per chi non lo sapesse è un giornalista di Dagospia che si occupa abitualmente di cose televisive. A voler ben guardare parrebbe quasi un complimento misto – certo – a una punta d’ironia, ma la lettura superficiale non piace (gnornò alla padrona di casa di “Mattino 5”, che prende carta e penna, anzi Fecebook e Twitter, e verga il suo dolente j’accuse, che arriva (potenzialmente) a un milione e 250 mila persone, se si sommano i followers dei suoi due social. Fatti salvi gli eventuali doppioni, naturalmente. Ecco la staffilata di ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 marzo 2021) L’ira di, lo smagliante sorriso che uccide di casa Mediaset, la conduttrice più amata dall’Associazione Medici Dentisti Italiani, è scattata alla vista di un tweet: “Da qualche tempo lasi veste come una persona normale“. Firmato: Giuseppe Candela. Che per chi non lo sapesse è undi Dagospia che si occupa abitualmente di cose televisive. A voler ben guardare parrebbe quasi un complimento misto – certo – a una punta d’ironia, ma la lettura superficiale non piace (gnornò alla padrona di casa di “Mattino 5”, che prende carta e penna, anzi Fecebook e Twitter, e verga il suo dolente j’accuse, che arriva (potenzialmente) a un milione e 250 mila persone, se si sommano i followers dei suoi due social. Fatti salvi gli eventuali doppioni, naturalmente. Ecco la staffilata di ...

