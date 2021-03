Real Madrid | Sergio Ramos | “Ibrahimovic un ‘killer’ | il mondo del calcio sia orgoglioso di Zlatan”

(Di giovedì 11 marzo 2021)protagonista di una docuserie Amazon. Il difensore spagnolo in forza al, nel corso della conferenza stampa che ha presentato il progetto, si è soffermato sulla rivalità con. “Provo un apprezzamento speciale pere per la sua carriera, è sempre stato un grande calciatore, un killer, uno diverso dagli altri per quello che fa e muove dentro e fuori dal campo. Ha lasciato tutto per andare negli Stati Uniti, poi è tornato e nonostante l’età continua a essere decisivo, un esempio per tutti i calciatori. Credo che ildeldebba esseredi lui. Non esistono calciatori giovani e vecchi, ma calciatori buoni e meno buoni e lui sicuramente è uno dei ...

Advertising

OptaPaolo : 100 - Il Milan è la quarta squadra a superare il traguardo dei 100 punti a partire dal 1/1/2020 nei cinque maggiori… - shikorinaaaaaa : Ah ma raga ora c'è anche Real Madrid - Barcellona su eurosport bellaaaaa - Mediagol : #RealMadrid, Sergio Ramos: 'Ibrahimovic un 'killer', il mondo del calcio sia orgoglioso di Zlatan' - Chiaramilanista : #ManchesterUnitedMilan - GrassoEmanuele2 : Avessimo un quinto del culo che ha il Milan nelle competizioni europee oggi avremmo più trofei del Real Madrid ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

22La squadra allenata da Luis Castro però in Europa ha già compiuto imprese importanti in questa stagione, vincendo nel girone di Champions sia all'andata sia al ritorno contro ile ...... si tratta di Dinamo Kiev Juventus, AtleticoSalisburgo, Atalanta Liverpool, Manchester United Basaksehir e Shakhtar Donetsk, nelle quali non ha espulso alcun giocatore e ha ...Roma – Shakhtar Donetsk di Europa League in diretta. Risultato parziale 0-0. Gli aggiornamenti live sulla partita degli ottavi di finale in diretta dallo stadio ‘Olimpico’ e in chiaro su TV8 e Sky. La ..."La Fiorentina deve affrontare il Benevento come fosse il Real Madrid" a dirlo a Firenzeviola.it è Renzo Ulivieri, presidente AIAC con tante panchine nel suo curriculum ...