Quirinale | Luisa Rizzo | non cammino ma volo**

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – "Non cammino ma volo". Luisa Rizzo, 18 anni, residente a San Pietro in Lama, in provincia di Lecce, anche se da sempre è costretta in carrozzina, è diventata una campionessa di velocità grazie ai droni, che guida con grande abilità. Montando telecamere sui questi mezzi, ha anche prodotto filmati originalissimi, e molto apprezzati, sulle bellezze della propria terra, il Salento. La padronanza nel pilotare questi piccoli vettori ha così consentito a Luisa grandi opportunità espressive e libertà creative.

