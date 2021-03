**Quirinale: Francesco, ambasciatore digitale alla Nasa con boa per internet in Oceano** (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Francesco Maura, 18 anni, residente a Frosinone, è uno degli “ambasciatori digitali” italiani. Ha vinto diversi concorsi, nazionali e internazionali, tra cui il #NasaSpaceAppsChallenge, organizzato appunto dalla Nasa, nel quale ha presentato una boa che consente di portare internet nell’oceano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) –Maura, 18 anni, residente a Frosinone, è uno degli “ambasciatori digitali” italiani. Ha vinto diversi concorsi, nazionali e internazionali, tra cui il #SpaceAppsChallenge, organizzato appunto d, nel quale ha presentato una boa che consente di portarenell’oceano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

