Quest’opera d’arte fatta con i led permette di dimezzare i pesticidi

(Di giovedì 11 marzo 2021) Una distesa di luci colorate potrebbe aiutare le piante a crescere meglio e limitare l’uso dei. Il progetto agricolo-artistico Grow, ideato da Daan Roosegaarde in Olanda, si basa su studi scientifici che analizzano gli effetti dei led sulle colture e in particolare della luce blu, rossa e ultravioletta. Il risultato è un ondeggiante quadro astratto che si sviluppa su un campo di 20mila metri quadri coltivato con porri a Lelystad, nei Paesi Bassi. L’installazione pensata dal fondatore di Studio Roosegaarde è, in primis, un omaggio all’agricoltura e alla forza di chi lavora nei campi. Ma esplora anche la possibilità di impiegare i led nelle coltivazioni per migliorarne la resa in modo tuttavia naturale. Lo conferma Jason Wargent, medico e direttore scientifico di BioLumic, azienda che si occupa di fotobiologia vegetale. “Il progetto Grow è affascinante e ...