Quella cena "muta". Il giallo del trojan che spiava Palamara (Di giovedì 11 marzo 2021) Luca Fazzo Cantone: "Cimice spenta durante l'incontro con Pignatone". Ma spuntano dei tabulati Un trojan che la sera prima sta acceso fino alle ore piccole, intercettando ciò che sarebbe illecito intercettare; e che la sera dopo invece viene spento a metà pomeriggio, cosicché una conversazione cruciale per capire i misteri della Procura di Roma rimane inascoltata. E dietro l'ultimo mistero del caso Palamara aleggia un interrogativo cruciale: chi gestiva davvero il trojan inoculato sul telefono di Luca Palamara, potente ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati? La Procura di Perugia? Il Gico della Guardia di finanza? O, come pare dire una analisi tecnica, una società privata? Il telefono di Palamara è stato aperto senza rilevare dove approdasse il trojan, e ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 marzo 2021) Luca Fazzo Cantone: "Cimice spenta durante l'incontro con Pignatone". Ma spuntano dei tabulati Unche la sera prima sta acceso fino alle ore piccole, intercettando ciò che sarebbe illecito intercettare; e che la sera dopo invece viene spento a metà pomeriggio, cosicché una conversazione cruciale per capire i misteri della Procura di Roma rimane inascoltata. E dietro l'ultimo mistero del casoaleggia un interrogativo cruciale: chi gestiva davvero ilinoculato sul telefono di Luca, potente ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati? La Procura di Perugia? Il Gico della Guardia di finanza? O, come pare dire una analisi tecnica, una società privata? Il telefono diè stato aperto senza rilevare dove approdasse il, e ...

