Pd | Pittella a Letta | ‘partito si liberi da ipoteche e sudditanze’

(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Il ritorno diin Italia alla guida del Pd può essere una grande occasione rifondativa, se non metterà il silenziatore al confronto, alla discussione sulle visioni, sui caratteri, sulle strategie, lasciando in soffitta invece le beghe tattiche e di mero posizionamento”. Lo scrive il senatore Pd Gianni, vicepresidente del gruppo dem a Palazzo Madama, in una lettera pubblicato sul quotidiano Il Foglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... come hanno ricordato anche Gianniseguito da Andrea Romano e Dario Stefano. L'urgenza di ... Eppure questa mattina Valentina Cuppi , presidente del Pd, pur avendo ammesso chesarebbe una ...... "Pianificare il congresso anticipato subito dopo la pandemia" hanno chiesto Gianniseguito da Andrea Romano e Dario Stefano. Una tempistica negata dal nome stesso di. E questo, al di ...Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Il ritorno di Letta in Italia alla guida del Pd può essere una grande occasione rifondativa, se non metterà il silenziatore al confronto, alla discussione ..."C'è chi crede che si debba ricreare un polo di sinistra con Leu e grillini fuori dal partito. Bisogna invece credere nel Pd e nel governo Draghi, che è il nostro governo. Il rapporto col M5s non sia ...