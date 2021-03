Pd, cronaca di un sì annunciato: Enrico Letta rientrato a Roma per sciogliere la riserva (Di giovedì 11 marzo 2021) "Ora sono convinto che la soluzione più forte ed autorevole per prendere il testimone della Segreteria sia Enrico Letta. La sua forza e autorevolezza sono la migliore garanzia per un rilancio della ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 11 marzo 2021) "Ora sono convinto che la soluzione più forte ed autorevole per prendere il testimone della Segreteria sia. La sua forza e autorevolezza sono la migliore garanzia per un rilancio della ...

Advertising

news_rimini : Rf: cronaca di un disastro annunciato - AlessioColzani : ? #FONTANA: 'IN LOMBARDIA VACCINAZIONE AI LAVORATORI DIRETTAMENTE IN AZIENDA' Vaccini anti Covid anche in azienda,… - stemauri75 : Juventus fuori dalla Champions: cronaca di un fallimento annunciato. Ma Pirlo dovrebbe restare - Lou_Certola : Questa notizia mi coglie COMPLETAMENTE di sorpresa considerando 'l'ottimo' lavoro fatto da @FontanaPres negli ultim… - mattinodipadova : L'ha annunciato il dg Dal Ben: sono 46 i posti letto che saranno riservati alle persone in crisi respiratoria per i… -