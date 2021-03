Paura per Gianni Morandi: il selfie, poi cade sul fuoco "Ricoverato per le ustioni" - (Di venerdì 12 marzo 2021) Novella Toloni Il popolare cantante stava lavorando nel giardino della sua abitazione quando è caduto nel fuoco che aveva acceso per bruciare delle sterpaglie. Morandi è ora Ricoverato al centro grandi ustionati di Cesena Brutto incidente per Gianni Morandi che, nel tardo pomeriggio, è rimasto gravemente ustionato mentre stava lavorando nel giardino della sua abitazione. Il popolare cantante stava bruciando delle sterpaglie nel parco della sua villa nella campagna bolognese quando, accidentalmente, è inciampato cadendo nel fuoco. Le gravi ustioni riportate hanno costretto la moglie, Anna, a chiamare il 118 che ha trasferito con urgenza Morandi all'ospedale Maggiore di Bologna, dove gli sono state prestate le cure ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) Novella Toloni Il popolare cantante stava lavorando nel giardino della sua abitazione quando è caduto nelche aveva acceso per bruciare delle sterpaglie.è oraal centro grandi ustionati di Cesena Brutto incidente perche, nel tardo pomeriggio, è rimasto gravemente ustionato mentre stava lavorando nel giardino della sua abitazione. Il popolare cantante stava bruciando delle sterpaglie nel parco della sua villa nella campagna bolognese quando, accidentalmente, è inciampatondo nel. Le graviriportate hanno costretto la moglie, Anna, a chiamare il 118 che ha trasferito con urgenzaall'ospedale Maggiore di Bologna, dove gli sono state prestate le cure ...

